RIFORMA PENSIONI 2019/ Ghiselli: Quota 100, tanti paletti per non farla usare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Si avvicina l’approvazione del decreto relativo alla riforma delle pensioni per il 2019 e Roberto Ghiselli, intervistato da RadioArticolo1, ha spiegato che con Quota 100 “non si parla più di riforma della legge Fornero, ma semplicemente di una piccola modifica dell’età di pensionamento per alcuni. La platea virtuale sarebbe sotto le 400 mila persone; in realtà, saranno molti di meno, a causa della serie di paletti che sono stati inseriti nel decreto. Insomma, la riforma rimane tale e quale anche se non per tutti, e in ogni caso il decreto ha una valenza temporale limitata a tre anni”.

Secondo la sintesi riportata dal sito di Rassegna Sindacale, il Segretario confederale della Cgil ha evidenziato che “non si dà alcuna risposta alle esigenze più specifiche, come quelle che concernono i lavori più gravosi, il riconoscimento del lavoro di cura delle donne, i lavori discontinui, temi che sono del tutto ignorati. E, in realtà, non è sufficiente neanche arrivare a quota 100, ma in molti casi a 101, 102, 103, 104, se consideriamo le finestre di uscita di tre mesi per i lavoratori privati e di sei per i dipendenti pubblici”. Secondo il sindacalista, “fatta la norma, sono stati messi i paletti, affinché il decreto non venga utilizzato, sulla falsariga di come si è agito in passato con altri provvedimenti, sempre in materia previdenziale. Alla fine, la platea degli aventi diritto è così ristretta che anche coloro che ci rientrano non hanno le motivazioni per starci”. Ghiselli ha quindi confermato che ci sarà “una grande iniziativa di massa per dire all’esecutivo di cambiare rotta al più presto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA