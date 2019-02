RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Nuove difficoltà per gli esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ESODATI ANCORA BLOCCATI

Luigi Metassi ha pubblicato un comunicato agli iscritti al Comitato esodati licenziati e cessati in cui si evidenzia come, nonostante le reiterate richieste di incontro con la segreteria di Claudio Durigon, ancora non si sia riusciti ad avere nemmeno un contatto telefonico diretto. “È in considerazione di tale particolare disattenzione da parte delle istituzioni che il Comitato esprime tutta la sua preoccupazione per un atteggiamento chiaramente temporeggiante, utile solo a dirottare il confronto verso soluzioni preconcette, nel merito assai lontane da quelle eque e conformi alla natura costituzionale del danno subito dagli esodati”. Dunque il Comitato “si dissocia, fin d’ora, da qualsiasi proposta di sostituire la dovuta salvaguardia con soluzioni estemporanee, a cominciare dalle riforme pensionistiche appena approvate in questi giorni”.

Del resto “Quota 100, in considerazione dei requisiti richiesti, non è raggiungibile per la quasi totalità degli esodati” e anche una sua eventuale rimodulazione “lascerebbe comunque fuori le carriere discontinue (discriminazione di genere nei confronti delle donne) o costringerebbe i lavoratori a versare contributi per i quali hanno già versato”. L’Ape rappresenterebbe inoltre un danno economico per quanti hanno meno di 30 di contributi versati. Ma, cosa più importante, “disconoscere il diritto alla salvaguardia equivale a riversare i lavoratori esodati, privati del reddito ormai da sette anni, nel marasma di graduatorie dove altri lavoratori, tuttora in attività (quindi non in emergenza economica), avrebbero giocoforza precedenza in graduatoria”. Per il Comitato, quindi, la soluzione non può che essere la nona salvaguardia degli esodati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA