RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ I principali beneficiari saranno le imprese (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICERCA DI MANAGERITALIA

AstraRicerche, per conto di ManagerItalia, ha svolto delle interviste a oltre 500 dirigenti per parlare della riforma delle pensioni all’insegna di Quota 100. Per il 69,4% dei manager, molti potenziali beneficiari non faranno ricorso a questa forma di pensionamento perché avrebbero poi un assegno più basso e perché non potrebbero poi lavorare una volta andati in quiescenza, per via del divieto di cumulo. Il 63% degli intervistati ritiene quindi che le aziende approfitteranno di Quota 100 per fare delle ristrutturazione organizzative, in modo da ridurre i costi del personale. Secondo il 23,6% dei manager intervistati, il provvedimento avrà comunque un effetto positivo sull’occupazione, ma è alta (59,4%) la percentuale di chi ritiene che invece l’effetto sarà neutro.

Chiedendo ai manager quanti giovani pensano verranno assunti ogni nuovo pensionato nella loro azienda, il risultato medio generale è 0,52: mezzo giovane ogni pensionato. Dunque l’occupazione giovanile sarà favorita solo fino a un certo punto. C’è un forte maggioranza (79,2%) degli intervistati che ritiene che Quota 100 comporterà dei futuri aggiustamenti sul sistema pensionistico e il 66,2% è convinto che si caricheranno delle maggiori spese sulle future generazioni. La conclusione dell’indagine sembra essere che i principali beneficiari di Quota 100 saranno le aziende che intendono ridurre i lavoratori senior e certo anche i lavoratori disoccupati o precari che, sfruttando questa finestra, potranno uscire da questa situazione andando in pensione.

