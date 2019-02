RIFORMA PENSIONI 2019/ Gli economisti divisi su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ECONOMISTI DIVISI

La riforma delle pensioni con Quota 100 è ormai parte del dibattito pubblico e anche di tecnici ed esperti economisti. Secondo quanto riporta Mf-Dow Jones, anche Ignazio Visco ha detto la sua sul tema, senza però citare direttamente la misura varata dal Governo. Presentando all’Università Bocconi il suo libro, il Governatore della Banca d’Italia ha detto che “la domanda domestica è bassa, i salari sono bassi, la partecipazione al mercato del lavoro è bassa. Pensare che la situazione si risolva mandando le persone in pensione prima non è una soluzione strutturale e forse nemmeno congiunturale”. Difficile non notare un riferimento alla Quota 100. Che invece viene citata da Fabrizio Pagani, ex capo della Segreteria tecnica del ministero dell’Economia e delle Finanze, ora global hard of Economics and Capital Markets Srategy Muzinich&Co, secondo cui “a livello macro, questa misura, può creare un effetto sostituzione giovani-vecchi che potrebbe portare un effetto positivo in termini di competitività e contro la disoccupazione”. Due visioni quindi diverse sulla stessa misura.

L’Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli ha invece realizzato un rapporto, consegnato alla commissione Lavoro del Senato, in cui evidenzia che difficilmente Quota 100 non sarà rinnovata dopo il 2021 e questo vorrebbe dire che la misura avrebbe un costo per gli italiani pari a 90 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Secondo l’Osservatorio, inoltre, la misura non avrebbe effetti benefici sull’occupazione giovanile, né sui consumi, visto che le pensioni sarebbero comunque più basse dei redditi percepiti durante la vita lavorativa.

