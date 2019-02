RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ L’errore commesso dal Pd nella scorsa legislatura

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIACOBBE

Si avvicina l’appuntamento con le primarie del Pd e non manca dell’autocritica nel principale partito d’opposizione. Anna Giacobbe, ex deputata dem, nel presentare sulla sua pagina Facebook un incontro a Vado Ligure nell’ambito di Piazza Grande, la lista che sostiene Nicola Zingaretti, segnala infatti che sulla riforma delle pensioni il Partito democratico ha qualcosa da rimproverarsi. Il suo post è certamente interessante, perché scritto da chi ha seguito in prima linea il tema per diverso tempo all’interno della commissione Lavoro della Camera. “Sulle pensioni, nella scorsa legislatura si sono fatte alcune scelte giuste, per consentire di andare in pensione a una parte di lavoratori più in difficoltà, ma anche per molti di loro la corsa ad ostacoli, tra interpretazioni dell’Inps, paletti messi dalla Ragioneria dello Stato e ritardi, è stata defatigante”, scrive Giacobbe.

In merito a quanto fatto dal Pd, l’ex deputata segnala che “l’errore è stato dire (nella sostanza è stato così) che la ‘legge Fornero’ va bene, e si deve solo fare qualche correzione; errore è stato non valorizzare le modiche fatte e derubricarle a puri aggiustamenti. Proprio l’accordo tra governo e sindacati del 28 settembre 2016 aveva cominciato a smontare la quella legge. Si sarebbe potuto e dovuto dire che si iniziava così un lavoro, certo graduale, per ricostruire un’idea diversa delle regole per andare in pensione, per i lavoratori anziani e per i più giovani; che quello era un primo passo, che su quella strada si sarebbe andati avanti: non averlo fatto è stato un errore. Ma da quegli errori si può imparare”.

