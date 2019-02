RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Damiano: servono correzioni al decreto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

La commissione Lavoro del Senato ha conclusione l’esame del decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 e al reddito di cittadinanza. Secondo Cesare Damiano, il provvedimento ha però bisogno di correzioni. Diversamente “si aumentano le diseguaglianze nella flessibilità previdenziale e nelle tutele ai più poveri”. Per l’ex ministro del Lavoro, infatti, “non basta agitare le misure-bandiera di Quota 100 e di Reddito di cittadinanza per dire che si sta dalla parte dei più deboli: se queste misure sono costruite in modo tale da escludere platee di beneficiari e creare nuove differenze tra chi viene tutelato e chi non lo è, siamo sulla strada sbagliata”. Nello specifico delle misure previdenziali, l’ex deputato dem spiega che “Quota 100 va bene per chi ha carriere lunghe e stabili che consentono di totalizzare 38 anni di contributi: un traguardo irraggiungibile per gran parte delle donne, per i disoccupati e per chi svolge i lavori discontinui, dall’edilizia alla stagionalità”.

Damiano evidenzia altresì che “il Governo non vuole risolvere il tema degli esodati con la nona e definitiva salvaguardia o con misure equivalenti e ritira gli emendamenti che riconoscevano una contribuzione pensionistica aggiuntiva alle donne con figli”. E sottolinea come “le proposte di modifica dell’opposizione non verranno prese in considerazione e sacrificate sull’altare della Realpolitik che sorregge l’accordo dei ‘fratelli coltelli’ che siedono al Governo”. E “a farne le spese sarà il Paese, ormai in recessione-stagnazione economica e con un aumento delle domande di disoccupazione del 5,8% nel 2018 rispetto all’anno precedente”.

