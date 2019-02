RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ La posizione dei sindacati dopo l’incontro col Governo

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DEI SINDACATI

Ieri si è tenuto un incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni con Quota 100. Secondo quanto riportato da Askanews, durante il vertice Claudio Durigon avrebbe fatto presente che l’esecutivo punta a introdurre Quota 41, anche se si tratta di un obiettivo sfidante, perché servono circa 10 miliardi di euro l’anno per coprire l’intervento. Al termine dell’incontro Annamaria Furlan ha spiegato che ci sono degli emendamenti che “per noi si devono realizzare già nel Decretone su quota 100: un anno di contributi per donne con figli, perché la maternità è un bene sociale da salvaguardare. Il tema di come rivalutare le pensioni a partire dal paniere e come riconoscere l’Ape sociale anche agli altri lavoratori che oggi non sono compresi, ma che svolgono lavori gravosi, per noi è assolutamente importante. E poi come separare l’assistenza dalla previdenza”.

Carmelo Barbagallo, ha aggiunto che “adesso dobbiamo verificare se il Governo, nel modificare il provvedimento su quota 100, prenderà in considerazione le nostre proposte. Le commissioni, quella tecnico-scientifca sui lavori usuranti e quella sulla divisione tra assistenza e previdenza sono importanti”. Maurizio Landini ha fatto presente che “anche sugli esodati c’è la necessità di trovare una soluzione per quelli rimasti. Inoltre, dato che, come ci hanno detto, un numero consistente di quota 100 si trovano nel Pubblico impiego, il Governo valuterà insieme agli altri ministeri competenti, un incontro sul tema dello sblocco delle assunzioni nel comparto”. Cgil, Cisl e Uil giovedì riuniranno le segreterie unitarie per valutare anche nuove forme di mobilitazione.

