RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ A chi conviene il riscatto agevolato della laurea

RIFORMA PENSIONI, IL RISCATTO DELLA LAUREA

Una delle misure introdotte dalla riforma delle pensioni, anche per agevolare l’utilizzo di Quota 100 e delle altre forme di ingresso in quiescenza, è il riscatto agevolato della laurea per chi ha fino a 45 anni di età. Antonello Orlando, consulente del Lavoro e responsabile del Dipartimento di Diritto Pensionistico dello studio Nevio Bianchi di Roma, ha spiegato a idealista/news che questa misura “sicuramente conviene a chi ha alte retribuzioni e può approfittare maggiormente dal risparmio fiscale che viene dalla deducibilità fiscale. Qualora fossimo nel caso di inoccupati che non abbiano mai lavorato, una norma del 2007 consente ai genitori o a chi ha in carico il laureato di sostenere l’onere e portarselo in detrazione al 19%. Così, anche per il riscatto agevolato per gli under 45, il vantaggio sarà quanto più alto, quanto più alta sarà la retribuzione del lavoratore, di modo che massimizzi il vantaggio fiscale”.

Dal suo punto di vista, poi, il riscatto agevolato rappresenta “un pretesto per riflettere sul ruolo della previdenza e di quello che ci aspetta dopo il lavoro”. E in questo senso “conviene costruire il futuro previdenziale bene fin dall’inizio, senza aspettare l’ultimo momento”. Rispetto all’alternativa tra riscatto della laurea e apertura di un fondo privato per la pensione, Orlando ha evidenziato che si tratta di “due scelte diverse. La prima per chi crede nel sistema di previdenza di primo pilastro, la seconda per chi scommette nella previdenza complementare. Credo un dato sia importante. Le pensioni erogate dall’Inps e dalla previdenza obbligatoria sono ordinariamente imponibili con le aliquote Irpef dal 23 al 41% senza contare le addizionali”.

