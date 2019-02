RIFORMA PENSIONI 2019 QUOTA 100/ Al via le domande per la scuola. Le considerazioni dell’Anief (ultime notizie

RIFORMA PENSIONI, LE CONSIDERAZIONI DELL’ANIEF

A partire da oggi, e fino al 28 febbraio, per il personale della scuola che intende usufruire delle novità della riforma delle pensioni, compresa Quota 100, sarà possibile presentare domanda attraverso il sistema ministeriale Polis. Marcello Pacifico evidenzia come “per molti insegnanti, amministrativi, tecnici, collaboratori e dirigenti scolastici l’accesso alle pensione si sta rivelando un meta irrinunciabile”. Tutto questo anche in virtù di una professione non facile e che in certi casi può portare a “patologie, derivanti dal burnout e dello stress da lavoro correlato che lo Stato si ostina a non volere considerare”. Per il Presidente dell’Anief, tuttavia, l’alto numero di pensionamenti che ci sarà nel mondo della scuola pone alcune questioni importanti, “a iniziare da quella degli organici che si andranno a privare di personale di ruolo. Facendo lievitare ulteriormente il numero di cattedre vacanti e disponibili, già all’inizio dell’anno in corso superiore alle 150 mila unità”.

Pacifico ricorda che già in autunno il Miur aveva chiesto al Mef di assumere in via straordinaria circa 27.000 insegnanti, ma l’autorizzazione è stata negata “e ora il numero di cattedre che in estate sarà vacante desta preoccupazione. Si arriverà a quota 170 mila”. “A questo punto non interessa nemmeno più di tanto la consistenza del contingente di immissioni in ruolo che il Miur andrà a chiedere a Via XX Settembre. Perché la stragrande maggioranza di quelle cattedre non verranno mai assegnate”. Secondo il sindacalista, “l’unica soluzione rimane quella di riaprire le GaE, stabilizzare i precari con 36 mesi di servizio docenti educatori o Ata”.

