RIFORMA PENSIONI 2019/ Per Cgil, Cisl e Uil Quota 100 non basta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DEI SINDACATI

Anche Cgil, Cisl e Uil hanno preso parte alle audizioni in Senato sul decreto relativo alla riforma delle pensioni. La posizione è stata unitaria e, come riassunto dal sito di Rassegna sindacale, le tre confederazioni ritengono che Quota 100 rappresenti “un ulteriore passo verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione, ma non sarà in grado di rispondere in modo omogeneo alle esigenze espresse da molte lavoratrici e lavoratori”. Per i sindacati resta importante riuscire ad avere un meccanismo di flessibilità pensionistica a partire dai 62 anni, con il superamento di alcuni vincoli relativi al sistema contributivo che rendono difficile l’ingresso in quiescenza.

Ancora su Quota 100, Cgil, Cisl e Uil hanno evidenziato che essa “costituisce una opportunità per lavoratori con carriere continue e strutturate, ma sarà meno accessibile per i lavoratori del Centro Sud e del tutto insufficiente per le donne, per i lavoratori con carriere discontinue o occupati in particolari settori occupazionali caratterizzati da discontinuità lavorativa, come il settore agricolo o quello dell’edilizia, nei quali raramente un lavoratore raggiunge i 38 anni di contribuzione”. In particolare, per le donne, i sindacati ritengono sia “necessario prevedere che il requisito contributivo riconosca la maternità ed il lavoro di cura”. Le confederazioni ritengono altresì necessario “introdurre la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età”, ovvero quella Quota 41 che il Governo punta a introdurre solamente dal 2022. Resta poi importante fare in modo che si possa tenere conto della “diversa gravosità dei lavori” ai fini pensionistici.

