RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100 e la strada in salita per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA STRADA IN SALITA PER LE DONNE

Mentre si attendono gli effetti della riforma delle pensioni con Quota 100, truenumbers.it ha realizzato un’analisi dei dati relativi alle pensioni liquidate dall’Inps nel 2017 e nel 2018, scoprendo così che l’età effettiva di pensionamento con trattamento di vecchiaia l’anno scorso è stata paria a 66,5 anni per gli uomini e 65,9 per le donne, mentre con le pensioni di anzianità i dati erano rispettivamente di 61 e 60,1 anni. Questo per quel che riguarda il settore dei lavoratori dipendenti. Tra gli agricoltori, le donne vanno a 67,6 anni con la pensione di vecchiaia, contro i 67,5 degli uomini. In caso di pensione di anzianità, invece, l’età effettiva è di 60 anni per le donne e di 60,9 per gli uomini.

Tra gli artigiani, le pensioni di vecchiaia per le donne arrivano a 67,6 anni, contro i 67,5 degli uomini. Tra i commercianti, le donne vanno in pensione di anzianità a 62,3 anni contro i 61,1 degli uomini. E per le pensioni di vecchiaia le donne vanno a 67,1 anni contro 66,9 degli uomini. Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, “l’età a cui la gran parte si ritira è di 68 anni per gli uomini e di 68,3 per le donne”. Complessivamente, quindi, tenendo anche conto dei dati relativi al 2017, “l’età effettiva di pensionamento si sta alzando, ma soprattutto per le donne, e in particolare per quelle che devono aspettare l’età della pensione di vecchiaia per ottenere il primo assegno”. Difficile che le cose vadano meglio con Quota 100, visto che per le donne non è facile raggiungere i 38 anni di contributi. E Opzione donna prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno.

