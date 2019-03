RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Esodati, battaglia pronta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, EMENDAMENTO SUGLI ESODATI

L’emendamento che il Governo vorrebbe presentare per il decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 rivolto a circa 1.300 esodati, che potrebbero riscattare fino a otto anni di contribuzione versando circa 2.600 per ogni anno mancante al raggiungimento del requisito contributivo necessario ad accedere alla quiescenza, non è stato assolutamente gradito dagli esodati stessi, in particolare dalle donne. Questo soprattutto perché la notizia è stata riportata dal Sole 24 Ore proprio il giorno della Festa della donna, specificando come la “soluzione” del Governo possa consentire l’accesso alla pensione tramite Opzione donna, che, come noto, prevede un ricalcolo contributivo dell’assegno. In sintesi, quindi, il Governo avrebbe pensato come soluzione per alcune esodate (ricordiamo che si trovano nel “limbo” tra lavoro e pensione senza reddito) la possibilità di pagarsi l’accesso a una forma pensionistica che prevede una riduzione del proprio futuro assegno.

Una vera e propria beffa (che, sia chiaro, riguarderebbe anche gli esodati uomini) contro cui Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia ha già promesso battaglia. E anche Antonio Boccuzzi, deputato del Pd, nel commentare su Facebook la notizia riportata su queste pagine, promette opposizione: “Ho scritto pochi giorni fa un post che voleva sollecitare il governo a trovare una soluzione che chiudesse finalmente il capitolo esodati. Questi scienziati cosa inventano??? Questa assurdità peggiore della Fornero!!!”. Vedremo se l’opposizione all’emendamento, che sembra essere trasversale rispetto ai partiti di appartenenza, riuscirà a evitare la sua approvazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA