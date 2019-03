RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ La finta soluzione per gli esodati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONE, FINTA SOLUZIONE PER GLI ESODATI

Il Governo sembra intenzionato a proporre un emendamento al decreto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 per trovare una soluzione, al dire il vero molto discutibile, in tema di esodati. A questo proposito Luigi Metassi, amministratore del Comitato esodati licenziati e cessati, sul suo blog ilvolodellafenice.net ha evidenziato che ormai il termine “soluzione” ha sostituito “salvaguardia” quando si parla di misure allo studio per venire incontro agli esodati. Purtroppo, “la conferma che sostituendo i termini si finisce in tutt’altra direzione da quella pura e semplice della sanatoria di un danno subito da una ben specifica platea di lavoratori” è arrivata con la notizia dell’emendamento allo studio del Governo che andrebbe incontro a 1.300 esodati, sui 6.000 privi di salvaguardia, chiedendo perlopiù loro di pagarsi l’ingresso in quiescenza.

Tra l’altro, “proprio perché di soluzione e non di salvaguardia si parla, diventa possibile che destinatario ultimo del beneficio possa essere chiunque sia in possesso di determinati requisiti pensionistici, a prescindere che sia un esodato o meno”. “Altre sono le categorie che compongono la platea dei possibili beneficiari di tale obbrobrio legislativo: lavoratori vittime di indicibili leggerezze in fase di stesura degli accordi di ristrutturazione di ben specifiche aziende, che per questo motivo non potrebbero mai ottenere lo status di esodato”, scrive Metassi, facendo quindi capire che l’emendamento rischia purtroppo di essere fatto solo in nome degli esodati, ma non realmente in loro favore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA