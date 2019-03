RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Esodati, Boccuzzi rilancia la nona salvaguardia

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOCCUZZI

In un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Lavoro & Welfare, Antonio Boccuzzi si concentra su un tema che non viene affrontato dalla riforma delle pensioni con Quota 100: quello degli esodati esclusi dalle otto salvaguardie finora approvate. Il deputato dem evidenzia in particolare che “sovente l’età degli esodati (in particolare le donne) non supera i 60 anni e la contribuzione, ormai cristallizzata, in molti casi (in prevalenza donne) a malapena arriva a 30 anni a causa della discontinuità lavorativa; diversamente, questi lavoratori avrebbero, probabilmente, potuto accedere all’ottava salvaguardia con le quote. Senza contare che le donne, con appena 60 anni e 7 mesi di età, se salvaguardate avrebbero accesso alla pensione di vecchiaia mentre ora dovrebbero attenderla fino al compimento dei 67 anni. Tanto meno costoro, specie se donne, potrebbero quindi traguardare la quota 100 o una sua rimodulazione ancorché più favorevole, che taluni invece stanno proponendo. Avendo lasciato il lavoro anzitempo, a maggior ragione, nessun esodato potrebbe rientrare nella casistica dei lavoratori precoci non avendo raggiunto i 41 anni di contribuzione”.

Dunque occorre una nona salvaguardia degli esodati. In fondo, nota Boccuzzi, “gli esodati esclusi dalle precedenti salvaguardie non chiedono una modifica delle attuali norme bensì, in ottica di equità tra le diverse categorie e di applicazione del costituzionalmente dovuto transitorio, il rispetto di un patto con lo Stato a suo tempo regolato nelle more delle leggi vigenti e successivamente disatteso dallo stesso in conseguenza degli effetti retroattivi della Legge nota come ‘Salva Italia’”.

