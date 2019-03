RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, un falso problema per la scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GAVOSTO

Da quando è stata approvata la riforma delle pensioni con Quota 100 si sta parlando dei suoi effetti sulla Pubblica amministrazione, in particolare per quel che riguarda la sanità e la scuola. Andrea Gavosto, in un intervento su Il Sole 24 Ore, evidenzia che si possono stimare, per l’anno corrente, un numero di cessazioni effettive dal servizio, nel mondo della scuola, pari a 35-36.000 unità, quando l’anno scorso, senza la novità di Quota 100, erano state in tutto 33.000. “La differenza fra questo e lo scorso anno dovrebbe essere modesta: poche migliaia di unità. di qui una prima conclusione: Quota 100 non avrà una funzione di acceleratore e il suo impatto sulla scuola sarà poco significativo”, scrive il Direttore della Fondazione Agnelli, motivando la sua affermazione con il fatto che “a dispetto di quanto affermato dal Governo, il ‘tappo’ della Legge Fornero, che ha portato un effettivo rallentamento dei pensionamenti degli insegnanti, era già saltato prima di Quota 100”.

Gavosto concentra quindi l’attenzione sul vero problema che emerge dai dati sui pensionamenti nella scuola: la difficoltà a trovare, soprattutto al Nord e al Centro, “insegnanti con la formazione e i titoli adeguati a occupare le cattedre di ruolo lasciate libere”. Quindi gli istituti saranno costretti con tutta probabilità anche quest’anno a “ricorrere ai precari della graduatorie di istituto o, sempre più spesso, alla messa a disposizione di personale senza tutte le qualifiche necessarie”. Dunque Quota 100 è un falso problema per la scuola, quello vero è riuscire a reclutare i docenti che mancano.

