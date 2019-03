RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Federspev promette battaglia sui tagli (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DI FEDERSPEV

Il Governo, insieme alla Quota 100, ha inserito nella riforma delle pensioni un taglio degli assegni più consistenti e un blocco parziale della rivalutazione di quelli di importo superiore a 1.500 euro al mese. Negli ultimi giorni sembra che queste misure che ridurranno l’importo delle pensioni possano entrare effettivamente in vigore dopo le elezioni europee, ma i pensionati non stanno certo a guardare e ne è conferma quello che viene definito un “grido di battaglia” da parte di Michele Poerio, presidente nazionale Federspev e segretario generale della Confedir, lanciato a Taranto domenica scorsa in un incontro pubblico: “Siamo qui per difenderci da questa Legge di bilancio con un ricorso!”. Secondo quanto riporta politicamentecorretto.com, all’incontro ha partecipato anche Giuseppe Pezzella, Presidente della Federspev di Taranto e provincia, il quale ha sottolineato: “Siamo quelli che per una intera vita hanno lavorato in ruoli di responsabilità e hanno versato tutto quello che è stato loro chiesto di versare”.

Poerio ha attaccato Luigi Di Maio, perché “ha detto che noi abbiamo rubato il futuro alle nuove generazioni. È vergognoso. Questa nostra generazione ha portato l’Italia al suo massimo benessere: noi il futuro l’abbiamo creato”. Poi ha aggiungo: “Se si chiede la ‘solidarietà’ ai pensionati da cinquemila euro in su, perché non si pretende identica sovrattassa anche dai lavoratori attivi pari reddito?”. I pensionati hanno comunque già pronto un ricorso alla Corte Costituzionale contro la misura approvata dal Governo. Vedremo quale esito avrà.

