RIFORMA PENSIONI 2019/ Quota 100, l’Inps pronta a liquidare senza verifiche

RIFORMA PENSIONI, IL MESSAGGIO INPS

Secondo quanto Adnkronos/Labitalia è riuscita ad apprendere, l’Inps, mediante un messaggio che il Direttore generale Gabriella Di Michele avrebbe inviato all’inizio della settimana alle direzioni regionali, vorrebbe fare in modo che le domande per accedere a Quota 100 a partire dal 1° aprile vengano liquidate in via provvisoria senza verificare l’avvenuta cessazione dell’attività dei lavoratori dipendenti. “Esclusivamente per le pensioni quota 100 con decorrenza 1° aprile 2019, atteso il meccanismo della prima finestra utile, si ritiene opportuno consentire in via straordinaria di procedere alla liquidazione provvisoria sulla base delle dichiarazioni di cessazione contenute nella domanda, a ricorrere dei prescritti requisiti”, “in mancanza di un dato certificato dal datore di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie Unilav, attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente”.

Questo il testo del messaggio riportato dall’agenzia di stampa, nel quale viene però specificato: “Rimane fermo che, successivamente alla disponibilità nell’archivio Unilav dei dati relativi alla cessazione, le liquidazioni delle pensioni effettuate in via provvisoria dovranno essere verificate e si dovrà procedere al recupero degli eventuali ratei indebiti corrisposti al richiedente nel caso di difformità tra la dichiarazione resa nella domanda e le informazioni presenti in Unilav”. Ricordiamo che Unilav è il sistema telematico con cui i datori di lavoro devono comunicare l’assunzione e la cessazione di un rapporto di lavoro. Se confermata, la notizia certamente non mancherà di suscitare reazioni anche dal mondo politico.

