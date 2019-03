TH RESORTS/ Selezione per 50 posti di lavoro in Valle d’Aosta

Il settore turistico negli ultimi anni ha registrato importanti performance positive che hanno aiutato la nostra economia. Il suo sviluppo sta anche offrendo opportunità di lavoro, soprattutto in alcune aree del Paese. Una delle principali aziende a livello nazionale, Th Resorts, proprio questa settimana svolgerà alcune selezioni per l’assunzione di 50 persone da far lavorare nella prossima stagione estiva in Valle d’Aosta, non solo per l’apertura del nuovo TH Courmayeur a giugno, ma anche per le strutture di La Thuile e Pila, che nella stagione estiva danno lavoro a 400 persone. Mercoledì 20 e giovedì 21 marzo a Courmayeur si terranno quindi due giorni di selezioni e colloqui con il Responsabile Risorse Umane di TH Resorts Lorenzo Bighin e il Direttore del TH Courmayeur Nicola Dettorino.

Le selezioni si terranno presso l’Auditorium della scuola Primaria di Courmayeur, in viale Monte Bianco 41, dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. Come detto, le posizioni aperte sono 50. In particolare si ricercano cuochi, camerieri, barman, addetti al front office, night auditor, ma anche figure specializzate nel campo manutenzioni e addetti al centro benessere. Coloro che non riuscissero a essere presenti possono in ogni caso presentare la propria candidatura cliccando qui.

TH Resorts, che gestisce 23 strutture alberghiere sul territorio nazionale e al picco della stagione turistica impiega più di 6.500 persone incluso l’indotto, ha deciso di privilegiare una ricerca del personale sul territorio ritenendo che per offrire un prodotto di qualità e gradito agli ospiti sia necessario esaltare le competenze, le tradizioni e i “sapori” locali, anche privilegiando manodopera e talenti del posto



