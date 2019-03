NoiPa cedolino marzo 2019/ Data pagamento stipendi: aumenti e indennità da aprile

È tempo di pagamenti stipendi nella Pubblica Amministrazione e come ormai consuetudine è il portale NoiPa online quello da tenere d’occhio per tutti i dipendenti PA in merito all’esigibilità del cedolino e poi all’effettivo pagamento dello stipendio dovuto per il mese di marzo 2019. Sin dai primi giorni del mese, ricordiamo, è sempre possibile consultare l’importo dello stipendio attraverso il portale nell’area riservata tramite il percorso “Self Service – Consultazione Pagamenti”. Non solo, dall’inizio 2019 NoiPa ha rilasciato l’app ufficiale su Play Store e Apple Store che consente di visualizzare il cedolino dello stipendio con diverse altre funzioni. Per quanto riguarda invece la data di erogazione della mensilità di marzo 2019, esattamente come accadde per febbraio, ci sarà un anticipo sulla tabella di marcia: visto che la data di accredito cade di norma ogni 23 del mese, trattandosi di sabato si è deciso di anticipare a venerdì 22 marzo il giorno per ritirare la rata ordinaria dello stipendio per la Pubblica Amministrazione.

AUMENTI E INDENNITÀ DA APRILE

Ieri è stato il giorno dell’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari e per i volontari dei Vigili del Fuoco, mentre sempre su Noipa il prossimo martedì 16 marzo sarà il giorno di accredito dello stipendio per le stesse categorie. Per quanto riguarda invece il mese di aprile, attese novità sul fronte aumenti ed indennità: come riporta il comunicato sul portale gestito dal Mef, «Come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019».

