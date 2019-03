RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Damiano, le promesse mancate tra esodati e precoci

RIFORMA PENSIONI 2019: QUOTA 100, LE PAROLE DI DAMIANO

Mentre il decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 continua il suo iter alla Camera, Cesare Damiano fa presente che “il Governo rimanda provvedimenti che avrebbero bisogno di una risposta immediata e per i quali ha più volte promesso”. L’ex ministro del Lavoro fa in particolare riferimento a “quello per consentire un accesso più veloce alla pensione ai lavoratori precoci, che hanno cominciato a lavorare prima dei 20 anni e che hanno trascorso più di 40 anni della loro vita in attività prevalentemente manuali e gravose; quello che riguarda i lavoratori dell’edilizia, che hanno visto bocciare un emendamento al Decretone del Pd e di Leu che avrebbe consentito loro di anticipare il momento della pensione e non essere più costretti a salire su una impalcatura a 67 anni; e, infine, quello della nona salvaguardia degli esodati che non hanno ancora trovato una risposta al loro problema nonostante le promesse del Governo: si tratta di circa 6.000 lavoratori che non hanno potuto usufruire delle 8 salvaguardie definite nella precedente legislatura, con le quali abbiamo mandato in pensione circa 150.000 esodati”.

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 41

Damiano ricorda che “anche in questi casi si tratta di lavoratori che si trovano in posizioni di debolezza e difficoltà ai quali il Governo non presta la dovuta attenzione. Forse perché non rientrano nel ‘contratto di Governo’”. C’è però chi non dimentica che di Quota 41 si era già parlato in campagna elettorale e che la Lega aveva messo nel suo programma il varo della nona salvaguardia degli esodati. Promesse, come segnala l’ex ministro, disattese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA