RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ L’attività patronati per le domande (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ATTIVITÀ DELL’INCA

L’Inca ha presentato il suo Bilancio sociale 2017, nel quale il patronato della Cgil spiega quanto ha fatto negli ultimi anni, in particolare con le tre milioni di pratiche “lavorate” nel 2017, che hanno anche avuto a che fare con le novità introdotte in tema di riforma delle pensioni. “Vediamo che, sia nella tutela della salute nei luoghi di lavoro, sia nell’ambito delle prestazioni pensionistiche, c’è stato un grande aumento di operazioni. Un grande aumento soprattutto in quei settori in cui siamo riusciti a coinvolgere i delegati, nei quali siamo riusciti a fare un lavoro integrato con i funzionari delle categorie della Cgil e quindi fare un’azione di sistema”, ha detto ad Adnkronos/Labitalia Morena Piccinini, Presidente Inca.

Un compito non facile, quello dell’Inca, considerando la situazione di attuale incertezza, “non migliorata dai nuovi provvedimenti del governo come quota 100 e reddito di cittadinanza sui quali aspettiamo di capirne di più, ci sono tanti interrogativi”, come sottolineato da Dario Boni, componente del collegio di presidenza del patronato. Interessante comunque notare che “nel corso della sua attività in questi anni l’Inca, a tutela di lavoratori esodati, ha presentato 25.525 domande di ‘salvaguardia’ dalla legge Fornero dal 2012 al 2017. E ancora, nel solo 2017, si sono rivolte all’Inca 12.690 persone, alle quali è stata presentata la domanda preliminare di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci. Importante anche il ruolo sull’Ape sociale: su un totale di 48.258 domande presentate all’Inps l’Inca ha presentato 17.418 domande, che rappresentano il 36% delle totali”.

