RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ I dati sulle pensioni di cittadinanza (ultime notizie)

Insieme al voto finale della Camera sul decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 (che torna quindi al Senato in terza lettura), sono arrivate le prime stime sui beneficiari della pensione di cittadinanza. Il Manifesto cita infatti uno studio dello Spi-Cgil, secondo cui i beneficiari “saranno solamente in 120mila, gli stessi che oggi hanno l’assegno sociale. E per molti di loro sarà solo un’integrazione e non tutti i 780 euro”. “All’inizio del 2018 le persone che avevano un assegno sociale (fino a 458 euro al mese per 13 mensilità) erano 861mila con un importo medio di 433 euro. In sostanza la pensione di cittadinanza risulterà nella maggior parte dei casi un’integrazione dell’assegno o della pensione sociale”, sono le parole di Ivan Pedretti, Segretario generale dello Spi-Cgil. Massimo Franchi, autore dell’articolo, ricorda che “l’Inps aveva ipotizzato che ad accedere alla Pensione di cittadinanza sarebbero state 250 mila famiglie, il ministro Luigi Di Maio ne aveva annunciate 500 mila”.

Intanto l’Anpav, il sindacato autonomo degli assistenti di volo, a seguito della chiusura dei lavori della prima Giornata della conferenza nazionale Trasporto Aereo, con una nota riportata da Askanews chiede di creare un vero Contratto collettivo nazionale del lavoro “che sia realmente inclusivo e focalizzato in modo più incisivo, sull’aspetto previdenziale dei Naviganti”. Viene infatti sottolineato il rischio che gli assistenti di volo possano andare a incassare degli assegni pensionistici inferiori, per assurdo, al reddito di cittadinanza.

Arrivano indicazioni importanti su Quota 100. Gabriella Di Michele, Direttore generale dell’Inps, ha infatti fatto sapere che delle circa 94.000 domande presentate per accedere alla novità principale della riforma delle pensioni, già 25.000 sono state liquidate con pagamento dal primo aprile. Secondo quanto riporta Askanews, l’Inps ha però respinto 5.000 domande. Restano ancora 23.000 domande da esaminare con decorrenza primo aprile. Questo vuol dire che nel caso di esito positivo della richiesta, il pagamento delle pensioni partirà da maggio, recuperando anche la mensilità arretrata di aprile. Di Michele ha anche chiarito che dal primo aprile le pensioni saranno calcolate con la perequazione rispetto all’inflazione, come prevede la Legge di bilancio. Intanto da ieri sono stati attribuiti a Pasquale Tridico i poteri di Presidente dell’Inps, mediante un decreto interministeriale (ministero del Lavoro e dell’Economia), con il quale Adriano Morrone è stato nominato vicepresidente. Dunque l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha finalmente i suoi nuovi vertici.

In una nota congiunta il segretario del circolo del Pd di Avezzano, Giovanni Ceglie e Aurelio Cambise ricordano degli effetti poco valutati della riforma delle pensioni: il taglio degli assegni più alti e il blocco parziale delle indicizzazioni. “Il ricalcolo partirà da aprile, ma sarà retroattivo, pertanto sarà adoperato anche il conguaglio con le relative trattenute sulle prossime rate di pensione. Ad ogni modo si tratta di un vero e proprio prelievo nelle tasche dei pensionati che di fatto si troveranno l’assegno ridotto dalla sera alla mattina”, scrivono i due secondo quanto riportato da terremarsicane.it. Dal loro punto di vista “non si può che usare un termine: ‘confisca’. Un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini, la più debole e indifesa, con buona pace dell’art. 3 della Costituzione che recita: ‘Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge etc…..’”. Vedremo poi se i tagli saranno operativi da aprile o da giugno, dopo le elezioni, come si sta vociferando in questi giorni.



