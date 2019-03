RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, perché è stata scelta nella scuola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE CISL SCUOLA

La riforma delle pensioni con Quota 100 è stata sfruttata anche dal personale della scuola, grazie anche a una finestra speciale che si è chiusa il 28 febbraio per consentire l’ingresso in quiescenza dal 1° settembre. La Cisl Scuola, durante i servizi di consulenza previdenziale per la presentazione delle domande, ha sottoposto un questionario ai richiedenti, da cui emergono le principali ragioni che hanno portato alla scelta di usare Quota 100. Tecnicadellascuola.it riporta i risultati di questa indagine. “Più della metà degli intervistati ha denunciato o un’esplicita condizione di stanchezza (22,6%), o comunque la convinzione di avere già lavorato abbastanza (29,5%)”. I più stanchi sono quanti insegnano nella scuola primaria (28,9%), seguiti da chi lavora in quella dell’infanzia (23,1%).

Un fattore importante che ha spinto a utilizzare Quota 100 è stato anche “il timore di doversi misurare in seguito con criteri di accesso alla pensione più restrittivi” (16,4%), ma non manca chi ha fatto tale scelta per esigenze familiari (17,3%). Interessante notare che comunque il 53,6% degli intervistati segnala che sentirà la mancanza degli alunni, mentre solo 17,7% avrà nostalgia dei colleghi. C’è tuttavia chi non rimpiangerà nulla (28,7%). Significative anche le risposte alla domanda su cosa sarebbe servito per rimanere in servizio. Infatti, il 30,9% indica uno stipendio più alto, ma il 39,1% avrebbe voluto un più significativo riconoscimento sociale del proprio lavoro. Il 13,3% avrebbe invece voluto un posto di lavoro più vicino a casa.

