RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, 1 giovane assunto ogni 3 pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA STIMA SUL TURNOVER

Una della ragioni per cui la riforma delle pensioni con Quota 100 è stata varata è quella di favorire il turnover generazionale nel mercato del lavoro. Secondo quanto stimato dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro, ci sarà l’ingresso di un giovane con meno di 30 anni ogni tre lavoratori che useranno Quota 100 per andare in pensione. Considerando che si stimano circa 314.000 pensionamenti per Quota 100, si arriva alla conclusione che saranno circa 116.000 gli under 30 che entreranno nel mondo del lavoro. La studio della Fondazione è stata presentata al 22° Forum Lavoro/Fisco/Previdenza di Roma e Adnkronos ne ha riportato le principali conclusioni.

Anzitutto sono state considerate le differenze tra comparto privato, pubblico e mondo del lavoro autonomo. “Nel settore privato, ad esempio, la pianificazione delle risorse tiene conto della quota di persone che usciranno per pensionamento. Tuttavia, lo scenario che abbiamo di fronte è di un massiccio anticipo di uscite”. Questo vuol dire, secondo i consulenti del lavoro, che ci sarà “un rapido aggiornamento del piano di assunzioni pianificate dalle aziende private e potrebbe, paradossalmente, comportare difficoltà di copertura delle posizioni lavorative perse nel 2019”. Le cose andranno diversamente nel pubblico, anche se “il massiccio esodo dei lavoratori over 60 potrebbe creare inizialmente qualche difficoltà ai servizi essenziali come sanità e istruzione. Più semplice la dinamica nel lavoro autonomo, dove i più ridotti volumi produttivi riflettono l’andamento del ciclo economico”.

