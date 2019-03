RIFORMA PENSIONI/ Non è Quota 100 a svuotare gli ospedali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA FNP-CISL

Le domande per poter accedere a Quota 100, la novità principale della riforma delle pensioni, hanno superato la soglia delle 100.000 unità. Ci sono stati diversi allarmi circa lo svuotamento che rischia di causare questa misura nei servizi pubblici come la sanità, ma la Fnp-Cisl Lombardia in una nota segnala che “oggi, incolpare le pensioni quota 100 di svuotare il Servizio sanitario pubblico equivale a offendere l’intelligenza e il buon senso degli italiani. Non sono le pensioni quota 100 che svuoteranno le corsie dei nostri ospedali ma il disastroso taglio dei letti e blocco delle assunzioni deciso dal governo Monti nel 2011, votato da tutti i partiti e mai rimosso e/o messo in discussione da chi ha governato dopo.

I pensionati della Cisl, secondo quanto riportato da ticinonotizie.it, evidenziano che “al netto della quota 100, che ha sicuramente messo a nudo un problema già presente, siamo di fronte ad una sconsiderata e miope programmazione del turn over, che avrebbe dovuto essere pensata e applicata da tempo per garantire al ‘sistema’ le competenze necessarie e numeri di professionisti adeguati alla sempre maggiore domanda di salute”. La Fnp Cisl Lombardia, visto che “nei prossimi anni si prevede, inevitabilmente, un’accelerazione delle uscite, anche – ma non solo – per via di quota 100”, chiede di “invertire immediatamente la tendenza. Dobbiamo assumere nel servizio sanitario nazionale pubblico almeno 200.000 persone (circa 1/3 della forza attuale in campo) nei prossimi tre anni, per poter garantire un’adeguata offerta di servizi ai cittadini”.

