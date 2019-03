RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Brambilla: era meglio non farla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla segnala che ci vorrà ancora qualche trimestre per capire se Quota 100 si può definire o meno un successo. “Tuttavia analizzando i dati di flusso delle domande, che non è detto si traducano in altrettante pensioni, possiamo già fare alcune considerazioni”, scrive il Presidente del Centro studi Itinerari previdenziali. Dal suo punto di vista, il costo totale di questa operazione di riforma delle pensioni, considerando le maggiori spese per gli assegni da erogare e i minori contributi che sia andranno a incassare, sarà intorno ai 30-33 miliardi di euro. Cifra che tiene conto anche della proroga di Opzione donna il blocco dell’aspettativa di vita per la pensione di anzianità.

Secondo Brambilla, inoltre, “considerando che il punto di massima espansione dell’occupazione si è verificato nel maggio-giugno 2018 con 23.345.000 occupati per poi ritracciare a fine 2018 a 23.269.000 (76.000 in meno) e, alla luce dei “flussi mensili” di nuove assunzioni e nuove dimissioni di personale che stanno mostrando un segno negativo, le aspettativa di un discreto rimpiazzo di neopensionati sono modeste. Tanto più che siamo in presenza di ciclo economico negativo”. Facile quindi che le imprese vogliano ridurre il personale piuttosto che aumentarlo. Per Brambilla con Quota 100 si scaricherà sullo Stato un costo che poteva essere sostenuto dal sistema produttivo che coi fondi di solidarietà poteva finanziare dei prepensionamenti. Meglio sarebbe stato usare risorse per incentivare l’occupazione, per esempio con il super ammortamento.

