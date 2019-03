RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Damiano e i paradossi del Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2019, L’ATTACCO DI CESARE DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, “il Governo dovrebbe fare il punto della situazione sul complesso delle leggi emanate o in cantiere, al fine di evitare un andamento a zig zag”. L’ex ministro del Lavoro cita apertamente la riforma delle pensioni 2019, evidenziando che “mentre, da un lato, si favorisce l’anticipo pensionistico con Quota 100, dall’altro si escludono gli edili che non potranno accedere a questo beneficio, perché la Quota richiede almeno 38 anni di contributi: traguardo per loro irraggiungibile a causa della discontinuità del lavoro di cantiere”. Senza dimenticare che proprio alcuni giorni fa “un operaio 39enne è precipitato da un’impalcatura da un’altezza di circa quattro metri. Forse la pericolosità di questo lavoro dovrebbe avere la precedenza”.

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100: “PERCHE’ IL PD TACE?”

Damiano punta anche il dito contro il taglio delle indicizzazioni delle pensioni, ma cerca altresì di scuotere il suo partito su questi temi. Durante la direzione del Pd, infatti, ha detto che il Partito democratico “deve sfidare il Governo sui temi sociali e metterne in luce le contraddizioni”. Per esempio, “Di Maio predica il lavoro stabile e assume i ‘navigator’ in modo precario; Salvini sventola la bandiera di Quota 100 ed esclude i lavoratori dell’edilizia dall’anticipo pensionistico; si annuncia la fine della povertà mentre si taglia l’indicizzazione delle pensioni degli operai; si innalza la bandiera del salario minimo e si riapre la strada agli appalti al massimo ribasso che portano al lavoro nero. Su questi temi bisogna riaprire la nostra battaglia”, è stata la richiesta dell’ex ministro.

