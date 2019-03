RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Anomalia per lavoratori autonomi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ANOMALIA AUTONOMI

Martedì a Siena si è tenuto un incontro organizzato dalla Cna pensionati in cui si è anche parlato dell’ultima riforma delle pensioni. Il Presidente Cna Pensionati di Siena, Alberto Rossi, ha esordito dicendo che “sono oltre venticinque anni che ogni riforma del sistema pensionistico implica un abbassamento dell’assegno mensile e un innalzamento dell’età pensionabile. Nessun governo ha poi pensato a diminuire le imposte sulle pensioni, veramente troppo alte”. All’incontro ha preso parte anche Giuliano Cazzola, che ha evidenziato come “i recenti provvedimenti non vanno nella direzione della giustizia sociale. È evidente l’anomalia che si crea per i lavoratori autonomi che solo a determinate condizioni potranno usufruire di questi provvedimenti. Con questi provvedimenti si rischia che il sistema non regga e si debba fare fra qualche anno una nuova riforma molto drastica”.

Rossi ha voluto chiarire che “non siamo contro al reddito e pensioni di cittadinanza, perché aiutare il prossimo in difficoltà è un dovere di ogni persona. Chiediamo però giustizia sociale, ovvero meno imposte per le pensioni, in particolare per gli assegni più bassi, che invece si sono visti bloccare anche l’adeguamento Istat”. All’incontro ha partecipato anche Antonio Licchetta, responsabile politiche sociali di Cna Nazionale, che non ha nascosto che si attendeva “una maggiore attenzione per il mondo delle imprese e per il mondo produttivo da questi provvedimenti in materia pensionistica, che ho difficoltà a definire riforma. Non credo che porterà nuova occupazione, almeno nell’immediato”.

