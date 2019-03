RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le altre strade “a scadenza” per la quiescenza

RIFORMA PENSIONI, LE STRADE A SCADENZA

In un articolo pubblicato su Lavoro & Welfare dedicato alla riforma delle pensioni e al reddito di cittadinanza, Manuela Naldi e Ruben Schiavo evidenziano che Quota 100 “va ad aggiungersi ad altri strumenti che permettono di ritirarsi dal lavoro contribuendo così ad arricchire il complesso sistema pensionistico italiano”. Dal loro punto di vista, “l’introduzione di un pensionamento anticipato uguale per tutti, aumenta le possibilità del lavoratore di accedere alla pensione, tuttavia non consente a chi si trova in uno stato di bisogno (disoccupati, portatori di handicap ecc.) di avere una via agevolata all’accesso anticipato alla pensione. È ragionevole affermare, inoltre, che la norma riguardi in particolar modo gli abitanti del Nord e gli uomini (le donne, e i cittadini del Sud, accendono più facilmente alla pensione di vecchiaia a causa di vite contributive di media inferiori).

Naldi e Schiavo ricordano quindi che le modalità di accesso alla pensione “‘con scadenza’ diventano quattro: Quota 100, Ape sociale, Ape volontaria, Opzione Donna. Il sistema viene reso, così, complesso e insicuro; un tema che comprende altresì chi usufruirà dei benefici fra trenta o quarant’anni, necessita di una visione coerente e lungimirante”. Da loro punto di vista, quindi, “è necessario riordinare il vasto sistema pensionistico sotto poche ma definite e strutturate modalità di accesso pensionistico differenziando chi ha un effettivo bisogno – sociale, fisico e/o lavorativo da chi riesce a proseguire più a lungo la sua vita lavorativa”.

