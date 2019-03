RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, una conferma della Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARTELLI

L’iter del decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 si è concluso dopo la terza lettura in Senato, che ha consentito l’effettiva conversione in legge. Carlo Martelli è stato tra coloro che a palazzo Madama ha dovuto vagliare e votare il provvedimento. In un’intervista a lavalledeitempli.net evidenzia che “Quota 100 non rappresenta un superamento della legge Fornero, ma una sua conferma. Infatti, ferma restando la riforma del sistema pensionistico, quota 100 non è altro che una finestra anticipata di uscita dal lavoro con conseguente decurtazione dell’assegno pensionistico. A parte il prestito bancario, è lo stesso meccanismo dell’Ape renziano”. Dunque, secondo l’ex pentastellato, ora iscritto al Gruppo Misto, “tutti quelli che sceglieranno quota 100 saranno penalizzati poiché il loro assegno verrà permanentemente decurtato”.

Dal suo punto di vista, poi, “sicuramente quota 100 consente alle aziende di liberarsi di personale a elevato costo, operazione tanto più vantaggiosa ora che siamo alla fine di un ciclo economico e con il Pil che si avvia alla soglia della crescita zero”. In sintesi, quindi, l’obiettivo di Quota 100 sarebbe “quello di permettere l’uscita dal lavoro ad un’età dignitosa. E questo è un buono scopo, ma purtroppo approfittando della disperazione di chi non vede la fine dell’attività lavorativa ed è disposto ad accettare un pesante taglio dell’assegno pensionistico pur di uscire dal mondo del lavoro regolare”. Senza considerare che una volta in pensione i beneficiari potrebbero anche “rientrare in modo irregolare nel mondo del lavoro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA