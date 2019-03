RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Approvato Odg per ex agricoltori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ACCOLTO ODG CIA

C’è una certa soddisfazione da parte dell’Associazione nazionale pensionati e del Patronato Inac, che insieme alla Confederazione italiana agricoltura sono riusciti a vedere approvato dal Governo un Ordine del giorno in occasione del voto sul decreto relativo alla riforma delle pensioni con Quota 100 al Senato. L’obiettivo è quello di arrivare a una pensione base di 650 euro per tutti gli ex agricoltori, a cui andrà sommata la quota maturata con i contributi versati all’Inps negli anni di lavoro. Oggi, infatti mediamente un ex agricoltore percepisce 513,01 euro al mese, una cifra che rende difficile ritirarsi completamente dal lavoro nei campi.

“L’accoglimento da parte dell’Esecutivo dell’Odg contenente le nostre proposte, è un segnale importante d’attenzione e un primo passo verso il cambiamento delle norme”, spiegano Cia, Anp e Inac. Il passaggio al sistema contributivo ha infatti creato non pochi problemi al settore dell’agricoltura e per questo, anche con una petizione popolare, le organizzazioni suddette avevano chiesto un adeguamento delle pensioni minime a 650 euro. “Questo Ordine del giorno impegna il Governo a valutare l’opportunità di istituire una pensione base di importo pari al 40% del reddito medio nazionale, come previsto dalla Carta sociale europea in aggiunta alla pensione liquidata interamente con il sistema contributivo, che attualmente ammonta a 650 euro mensili”, spiegano Cia, Anp e Inac. Ricordiamo però che un Ordine del giorno non vincola però il Governo a varare effettivamente un provvedimento.

