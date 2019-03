RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Le reazioni di Cods ed esodati al post di Durigon

RIFORMA PENSIONI, IL POST DI DURIGON

Claudio Durigon ieri ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per annunciare che il Governo, dopo aver varato una riforma delle pensioni che oltre a Quota 100 prevede la proroga di Opzione donna, si impegnerà a far sì che questo canale di pensionamento anticipato dedicato alle donne possa essere ulteriormente prorogato anche nel 2020, “valutandone la possibilità di renderlo strutturale”. Orietta Armiliato, amministratrice del Comitato Opzione donna social, ha commentato tale post chiedendo al sottosegretario al Lavoro di varare “una proposta di legge ad hoc, che sancisca termini e contenuti in attesa del reperimento delle risorse. Così, con un atto formale, si sottoscriverebbe la fondatezza ed il reale intendimento del vostro proponimento”.

In un ulteriore commento, arrivato dopo una risposta di Durigon, Armiliato ha voluto ricordare al sottosegretario che Quota 100 è una misura penalizzante per le donne e che oltretutto l’anticipo sulla liquidazione per i dipendenti pubblici non viene erogato per chi opta per Opzione donna. Anche Elide Alboni, del Comitato esodati licenziati e cessati, ha commentato il post di Durigon, ricordandogli la situazione dei circa 6.000 esodati ancora esclusi dalle otto salvaguardie finora varate, che non possono certo esprimere lo stesso suo entusiasmo per quanto fatto dall’esecutivo in materia previdenziale. Anche perché nel programma elettorale della Lega, partito a cui Durigon appartiene, si parlava del varo della nona salvaguardia, che ora invece non si vuole esplicitamente approvare.

