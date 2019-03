Concorso Polizia Penitenziaria/ Bando per 754 allievi agenti: requisiti e scadenza

È stato pubblicato il bando del concorso per 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria. La selezione è aperta anche ai civili ma fino a 27 anni di età (quindi non devono essere stati compiuti 28 anni) e in possesso del diploma di maturità. Per i militari e congedati il limite massimo di età è sempre di 27 anni, ma il titolo di studio richiesto è la licenza media. I posti a concorso sono suddivisi in 302 per i civili, di cui 226 uomini e 76 donne, e 452 ai militari in servizio o congedo (VFP1/VFP4), di cui 340 uomini e 112 donne. Per il calendario delle prove è necessario aspettare il 20 maggio 2019, giorno in cui verrà pubblicato il relativo avviso riguardante il diario d’esame del concorso con la banca dati dei quiz. I principali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso per 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria sono: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, e quello dell’età sopra riportato.

