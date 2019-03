RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Landini pensa anche a giovani e donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

In un’intervista a Il Sole 24 Ore, Maurizio Landini torna a parlare della riforma delle pensioni con Quota 100. “Far andare in pensione le persone è un nostro obiettivo Ma noi vorremmo cambiare tutta la legge Fornero, che poi è stata votata da tutto il Parlamento. Non è una vera quota 100 perché, ad esempio, se hai 40 anni di contributi e 60 anni di età non puoi lasciare il lavoro; poi sono state inserite delle finestre anomale, non sono stati considerati i lavori gravosi”. Il Segretario generale della Cgil ha quindi ribadito: “Noi vorremmo una riforma più ampia dove immaginare una pensione di garanzia per i giovani e un anno di contributi gratis per ogni figlio di ogni lavoratrice donna e dove immaginare un’età flessibile per l’uscita dal mondo del lavoro”.

Il sindacalista ha voluto fare anche una “notazione: non è affatto vero che per ogni lavoratore uscito con quota 100 ne viene assunto uno. E quand’anche accadesse nel pubblico impiego, il Governo ha bloccato il turnover. Così rischiamo di avere dei vuoti importanti in settori come la sanità o la scuola con i rischio di ridurre i servizi ai cittadini. Serve che il governo acceleri le procedure per i concorsi e disponga nuove assunzioni”. Landini ha anche ricordato che una delle richieste unitarie di Cgil, Cisl e Uil è quella di varare una riforma fiscale. Dal suo punto di vista, in particolare, occorre “aumentare le detrazioni per il lavoro dipendente e per le pensioni: la priorità è questa”. Infine, ha spiegato che è pronto a discutere di taglio del cuneo fiscale, “a patto che non si tratti di ridurre i contributi per le pensioni o per la sanità”.

