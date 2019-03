GI GROUP/ Tutti i corsi Academy per colmare l’ultimo miglio della formazione

Secondo i dati del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, la difficoltà delle imprese a reperire i profili idonei da inserire in azienda è salita di 6 punti, raggiungendo il 31% a gennaio 2019, anche per effetto di una maggiore richiesta di profili professionali qualificati.

Considerando questo trend, anche per il 2019 Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, propone un calendario di percorsi di specializzazione – le Academy – per formare le figure più richieste dalle imprese, tra cui: programmatori A.C.N., ma anche addetti specializzati alla cucitura nel tessile, addetti al banco macchina per i leather goods, tecnici per la posa di fibra ottica o per l’installazione di ponti radio, addetti al banco macelleria per la Gdo.

“Alla luce dello skills shortage e del conseguente mismatch che caratterizza il mondo del lavoro, Academy è una scelta di servizio che in Gi Group si consolida quest’anno, dopo l’esperienza maturata in diversi ambiti, ma partita tre anni fa nell’Ict con QiBit, dove sul totale di candidati specializzati il 98% sono neodiplomati o neolaureati in discipline affini all’informatica, ad esempio matematica, fisica e statistica, a volte anche filosofia – commenta Zoltan Daghero, Managing Director di Gi Group Italia –. In questi vent’anni di storia abbiamo, infatti, sperimentato come siano necessari servizi sempre più verticali e rispondenti ai bisogni complessi di imprese e candidati, specie oggi con distretti e ambiti produttivi fortemente impattatati da Industria 4.0. Da ciò deriva la nostra scelta di puntare su percorsi di formazione intensivi con focus, in particolare, sull’ultimo miglio della formazione, ovvero sulla capacità di aiutare le persone ad avere maggiori opportunità, divenendo più impiegabili e spendibili grazie all’acquisizione di competenze più specifiche di settore”.

Dopo più di 200 corsi realizzati nel triennio 2016-2018 e oltre 2mila persone formate, di cui l’85% inserite in aziende, Gi Group prevede per il 2019 un calendario di 240 corsi con l’obiettivo di formare altri 2mila profili specializzati.

Di seguito l’elenco delle nuove Academy in partenza dal 18 marzo in diverse regioni d’Italia per:

• Sviluppatore SAP Fiori, dal 18 marzo (Campania)

• Operatore Meccanico, dal 21 marzo (Piemonte)

• Progettista Cad/Cam dal 25 marzo (Piemonte)

• Manutentore elettrico, dal 25 marzo (Piemonte)

• Manutentore elettrico, dal 1° aprile (Toscana)

• Operatori Cnc, dal 1° aprile (Veneto)

• Addetti alla conduzione impianti, dal 1° aprile (Veneto)

• Addetti al montaggio grandi impianti, dal 1° aprile (Veneto)

• Tecnici di fonderia, dal 3 aprile (Veneto)

• Addetti allo stampaggio, dall’8 aprile (Veneto)

Di seguito i principali titoli dei corsi che saranno attivati durante il 2019:

Engineering

•Addetto Cad/Cam

Mechanical

• Operatori Cnc

• Tecnici di fonderia

• Tornitori programmatori A.C.N.

• Montatore / saldatore junior

• Corso di saldatura

• Operatori manutenzione 2.0

Telco

• Giuntista fibra ottica

• Tecnici sulla giunzione in rame

• Tecnico di fibra

Ict

• Modern developer

• Azure-power BI

• Programmazione Java

• Programmazione .Net

Geo

• Addetti alla macelleria

• Addetti alla pasticceria

Leather goods

• Addetto all’attività di imbottitura e spellatura

• Addetto banco macchina

• Banco e macchina per lavorazione della pelle

Tessile

• Addetti alla cucitura

“Accanto all’attenzione per i comparti meccanici e i più tipici del Made in Italy, quest’anno svilupperemo, in particolare, l’area dei mestieri food della Gdo – precisa Michele Fabbrini, Business Development Manager Gi Formazione –. Alla luce dei positivi risultati ottenuti finora, Gi Group continuerà a investire su questo servizio, che può essere declinato anche sulle esigenze specifiche e peculiari di una sola azienda”.

I corsi di formazione, rivolti a disoccupati e inoccupati, sono tutti gratuiti e prevedono mediamente una quota di 10-15 partecipanti nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni.

Per iscriversi occorre candidarsi e superare il relativo iter di selezione e ammissione.

Per maggiori informazioni e il calendario corsi in aggiornamento: www.gigroup.it/candidati/academy/



