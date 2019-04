RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, le somiglianze con il Rdc (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SOMIGLIANZE TRA QUOTA 100 E RDC

Oggi andranno in pagamento le prime pensioni frutto di Quota 100. Il 1° aprile rappresenta infatti la prima finestra utile dell’anno per accedere alla novità della riforma delle pensioni. Non tuti gli aventi diritto riceveranno già l’assegno pensionistico. Come aveva già spiegato Gabriella Di Michele, Direttore generale dell’Inps, non c’è stato infatti il tempo per lavorare tutte le domande presentate e quindi c’è chi dovrà aspettare maggio per ricevere la prima pensione con Quota 100. In ogni caso non verrà persa la mensilità di aprile che legittimamente spetta e che verrà versata al pensionato.

RIFORMA PENSIONI: LE DOMANDE PER QUOTA CENTO NON ARRIVANO DAL NORD…

Su lavoce.info, Massimo Baldini e Carlo Mazzaferro fanno comunque notare che “hanno presentato domanda per quota 100 lavoratori che si trovano in aree geografiche dove i redditi sono medio-bassi, c’è poca occupazione e dove la disoccupazione è più alta. Potrebbe dunque trattarsi di disoccupati, lavoratori agricoli o stagionali, o autonomi in crisi, oppure di persone che possono mantenere un tenore di vita dignitoso anche con una pensione bassa purché sicura, soprattutto in aree con costo della vita contenuto”. Oltre quindi a balzare all’occhio il fatto che inizialmente si pensava che la riforma delle pensioni sarebbe stata sfruttata da operai del nord, concludono Baldini e Mazzaferro, “se la tendenza sarà confermata nei prossimi mesi, quota 100 potrebbe rivelare aspetti in parte vicini a quelli del reddito di cittadinanza: una misura che si rivolge alle fasce più deboli della società italiana, in grandi difficoltà dopo anni di crisi e di cambiamenti strutturali nei mercati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA