RIFORMA PENSIONI/ Con Quota 100 nessuna fuga dal lavoro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE DOMANDE PER QUOTA 100

In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, Dario Di Vico fa un punto sulla riforma delle pensioni con Quota 100 analizzando i primi dati relativi alle domande presentate all’Inps, in particolare le circa 103.000 risultanti alla data del 26 marzo (ora hanno superato quota 115.000), di cui 7.600 respinte e 34.300 già liquidate. “Due terzi sono uomini e un terzo donne. Nella classifica per regioni è la Lombardia in testa con 12.400 domande seguita dal Lazio con 11.100 e dalla Sicilia con 10.300. Se scendiamo più nel dettaglio possiamo vedere come l’area metropolitana di Roma (7.900) abbia presentato da sola molte più domande dell’intera Emilia Romagna (7.000) e del Piemonte (6.500). Ma questo dato non deve indurre a facili conclusioni: quota 100 per ora non appare solo ‘romana’ e pubblica, anzi le richieste sono arrivate in maniera significativa dal Nord, dal settore privato e, in particolare, dal sistema manifatturiero”, scrive il vicedirettore del quotidiano milanese.

RIFORMA PENSIONI, NESSUNA FUGA DAL LAVORO

Nella conclusione della sua analisi, Di Vico scrive che “il giudizio che si sta formando dentro l’Inps è che il provvedimento stia riguardando in maniera equilibrata tutte le platee”, evidenziando però che il dato che “l’Inps valuta con maggiore interesse riguarda l’età: non c’è stata la ‘fuga dal lavoro’ che si poteva paventare ma un anticipo regolato e mirato da parte delle varie classi di età, e a dimostrarlo c’è il dato che vede che i 62enni (i più lontani dal ritiro) rappresentare meno del 10% dei richiedenti totali”. Resta da capire, sottolinea poi il giornalista, quanti sono i disoccupati che hanno presentato domanda per Quota 100: di certo, infatti, non libereranno posti di lavoro.

