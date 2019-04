RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, Pagano (Pd) contro l’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, PAGANO CONTRO L’INPS

L’Inps, con un comunicato stampa, ha smentito “quanto ventilato da alcuni organi di stampa su una presunta precedenza assegnata alle domande di ‘Quota 100’”. Nei giorni scorsi si era detto, complice anche quanto fatto emergere dall’Usb, che dopo la riforma delle pensioni vi fossero “disposizioni” interne all’Inps per dare una sorta di “corsia preferenziale” a Quota 100 a discapito delle altre domande presentate dai cittadini per andare in quiescenza. Secondo Ubaldo Pagano, tuttavia, “la nota dell’Inps invece di smentire la corsia preferenziale per Quota 100, a discapito delle altre pensioni, la conferma, peraltro utilizzando toni polemici da controparte politica e non da istituto di carattere tecnico”. Il riferimento del deputato del Partito democratico è a una frase del comunicato stampa dell’Inps, laddove parla di “casi isolati di pensioni con problematiche particolari, le cui domande sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova normativa”.

QUOTA 100, CORSIA PREFERENZIALE INPS DOPO LA RIFORMA DELLE PENSIONI?

“Se davvero sono isolati, l’Istituto pubblichi la tempistica di liquidazione delle pensioni e spieghi perché per Quota 100 i pagamenti arrivano entro un mese, un tempo prodigioso per le tempistiche dell’Inps proprio alla vigilia delle elezioni europee, mentre chi va in pensione col metodo ordinario incassa dopo 6 mesi, se non addirittura un anno”, evidenzia Ubaldo Pagano in un post sulla sua pagina Facebook. Ora non resta che vedere se ci sarà un’altra precisazione dell’Inps. Senza dimenticare l’interrogazione di alcuni senatori del Pd a Di Maio e Tria sul tema.

