RIFORMA PENSIONI/ Durigon: Quota 100 è un capolavoro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon, intervistato da Panorama, parla della riforma delle pensioni con Quota 100 come di un “capolavoro”. Incalzato dalle domande di Luca Telese, il sottosegretario al Lavoro è anzitutto entusiasta del numero di domande presentate all’Inps, ma anche dal fatto che “le prime indagini sulle domande già pervenute ci dicono che una parte importante di queste richieste provengono da persone che erano rimaste ‘intrappolate’”, ovvero rimaste senza stipendio o pensione dopo aver lavorato almeno 38 anni. L’ex sindacalista ritiene anche che sia falso quanto sostengono alcuni detrattori di Quota 100, ovvero che non si creeranno opportunità di lavoro per i giovani. Dal suo punto di vista, infatti, i pensionandi “saranno sostituiti uno a uno nella Pubblica amministrazione, e saranno sostituiti anche nelle imprese, con cui io parlo tutti i giorni”.

I CONTI SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Durigon evidenzia anche i risparmi che questa riforma delle pensioni genera: “Nelle aziende il costo di chi entra a sostituire, secondo i primi calcoli, sarà di un terzo inferiore a quello di chi esce. Ecco perché saranno tantissimi i nuovi assunti, anche nel settore privato”. Secondo il sottosegretario, nella Pubblica amministrazione si libereranno 40.000 posti di lavoro. “Però sono contento perché si stia creando il più grande e positivo paradosso di questi anni”, dice anche riferendosi al fatto che se prima bisognava “gestire, con poche risorse, un enorme eccesso di esuberi. Ovvero gente da mandar via”, ora “grazie a questa riforma, spieghiamolo, dobbiamo affrontare il problema opposto: e cioè un enorme eccesso di assunzioni da fare”.

