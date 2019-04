RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, i criteri per valutarla del Civ Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LOY

In un intervento pubblicato su Il Manifesto, Guglielmo Loy segnala come la riforma delle pensioni con Quota 100 non vada “valutata non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo per comprendere come la complessità e la segmentazione della società e del lavoro ‘accolgono’ questa opportunità, a partire da quali soggetti, in prevalenza, accedono a questa ulteriore modalità di pensionamento anticipato, quanti di essi sono dipendenti, e tra essi quanti del settore pubblico, così come quanti vengono da una recente esperienza di disoccupazione”. Il Presidente del Consiglio indirizzo e Vigilanza dell’Inps ritiene infatti che “una analisi attenta, insieme all’impatto economico dell’intervento, saranno elementi utili per una valutazione serena e non pregiudiziale che anche il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps svilupperà per avviare una stagione di indicazioni strategiche a sostegno e tutela del lavoro e dell’impresa, della mutualità pubblica e della solidarietà”.

QUOTA 100, I CRITERI PER GIUDICARE LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Loy ricorda infatti che “nel tempo la politica ha cercato, con interventi più o meno radicali e più o meno convincenti, di trovare un punto di equilibrio tra le aspettative di molte persone riguardo la speranza di avere un futuro ‘post-lavoro sereno’ (quando andare in pensione, con quale reddito) e la sostenibilità del sistema previdenziale”. Dunque per dare un giudizio su Quota 100 bisogna considerare diversi fattori. Anche il fatto, per esempio, che il sistema di welfare italiano prevede “una serie di interventi di natura assistenziale sostenuti dalla fiscalità generale”.

