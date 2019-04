RIFORMA PENSIONI/ Nuove prove su corsia preferenziale per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA POLEMICA SU QUOTA 100 E L’INPS

La Repubblica è stato il primo quotidiano a far emergere il problema che si sarebbe creato dopo la riforma delle pensioni con Quota 100 all’interno dell’Inps. Oltre alle denunce dell’Usb, infatti, era stato il quotidiano romano a segnalare che le domande per Quota 100 hanno goduto di una sorta di “corsia preferenziale” per la loro liquidazione a scapito delle altre richieste, anche per via di una politica di incentivazione interna all’Inps. Il Presidente Pasquale Tridico ha smentito, ma Valentina Conte presenta nuovi elementi a sostegno della tesi di Repubblica, scrivendo che “l’Inps ha messo in coda le pratiche ordinarie di pensione – diminuite di un quarto da un anno all’altro – per accelerare su quota 100. E per questo – grazie a uno sforzo titanico dei suoi dipendenti costretti a straordinari anche nei fine settimana – si prefigge ora di assicurare l’assegno così caro alla Lega a 50 mila quotisti entro i primi di maggio. Al punto da autorizzare tre finestre di erogazione nel mese di aprile: 1, 8 e in un’altra data dopo il 20. Un fatto senza precedenti”.

I DATI SULLE DOMANDE DI RIFORMA DELLE PENSIONI

La giornalista parla anche di un documento interno all’Inps e ricorda che, analizzando i dati sulle pensioni liquidate nel primo trimestre dell’anno si vede che “le domande accolte di pensioni anticipate sono calate del 22% (da 59.388 a 46.235). Quelle di vecchiaia del 25,5% (da 40.753 a 30.374). Un quarto in meno, all’incirca. Quando dunque si scorpora quota 100 dal totale, emerge ciò che cittadini e patronati sanno già: quota 100 gode di una corsia preferenziale”.

