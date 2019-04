RIFORMA PENSIONI/ La Quota 100 ideale secondo Brambilla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla torna a parlare della riforma delle pensioni con Quota 100, ricordando anzitutto come essa sia in qualche modo figlia della Legge Fornero. Difatti dopo il 2011, già con il Governo Monti, si sono susseguite una serie di norme, a partire dalla prima salvaguardia per gli esodati, per cercare di “ammorbidire” una riforma che era stata molto dura, anche a causa della pressione esterna che arrivava sul nostro Paese. Il Presidente del Centro studi Itinerari Previdenziali fa notare che in tutti questi anni nessuno ha mai pensato di mettere mano all’impianto del sistema previdenziale, pur riconoscendone la rigidità, ma ci si è limitati a introdurre delle deroghe. Il risultato è che “in 7 anni i soggetti che sono andati in pensione senza i requisiti Fornero sono stati oltre 340 mila, per un costo che si può stimare in circa 30 miliardi”.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI DA FARE SECONDO BRAMBILLA

La musica non è cambiata nemmeno con il Governo Conte, che ha concesso ulteriori deroghe, che dovrebbe far salire il numero dei pensionati senza Legge Fornero sopra le 500.000 unità. Secondo Brambilla si poteva fare meglio, con una revisione definitiva del sistema, prevedendo una quota 100 a partire dai 64 anni di età e un blocco perenne del requisito contributivo per la pensione di anzianità a poco più di 42 anni per gli uomini e 41 per le donne con sconti per i lavoratori precoci e le donne madri. Senza dimenticare la possibilità di usare fondi esuberi operanti in alcuni settori. In questo modo lo Stato avrebbe risparmiato risorse.

