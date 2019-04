RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli e i limiti di Quota 100 e del Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli, intervistato da Radio Articolo 1, ha evidenziato come il Governo non solo abbia varato una riforma delle pensioni con Quota 100 senza incontrare prima i sindacati, ma che abbia ignorate le proposte presentate successivamente da Cgil, Cisl e Uil. “Probabilmente, il governo si è distratto. Aveva preso alcuni impegni con noi sulle pensioni, ma non li ha mantenuti: il primo, era quello di valutare le proposte del sindacato, gli emendamenti che avevamo presentato al decreto dell’esecutivo, per poi riconvocarci. Non c’è stato l’incontro, né tantomeno abbiamo avuto risposte e alla fine il decreto è rimasto immutato”, ha detto il Segretario confederale della Cgil, spiegando anche che “il sottosegretario al Lavoro Durigon si era preso l’onere di riconvocare il tavolo su un discorso più complessivo sulla previdenza, arrivando al superamento vero della legge Fornero, poiché ‘quota 100’ non ha tali caratteristiche, ma, anche qui, tutto è rimasto lettera morta”.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI MANCA DA TANTO TEMPO

Secondo la sintesi riportata dal sito di Rassegna sindacale, Ghiselli ha detto anche che “Quota 100, resta una misura temporanea e marginale, a partire dai numeri: 117.000 le domande presentate, di queste, oltre il 18% sono state respinte. Di sicuro, non c’è stato un boom di domande, anzi, la cifra è assai inferiore a quella che il governo aveva auspicato, malgrado la propaganda alimentata in questo periodo”. Il sindacalista ha anche aggiunto che “una vera riforma pensionistica non c’è da tanto tempo, perché la ‘Fornero’ è stata più che altro una misura finanziaria, che ha creato anch’essa storture”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA