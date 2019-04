RIFORMA PENSIONI/ L’Anp rilancia la pensione base a 650 euro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA ANP-CIA

A Bologna si è tenuta l’Assemblea nazionale dell’Associazione nazionale pensionati aderente alla Confederazione italiana agricoltori, in cui si è parlato anche di riforma delle pensioni. Il Presidente Alessandro Del Carlo ha in particolare chiesto una revisione della pensione di cittadinanza, considerata “un provvedimento insufficiente e inadeguato”. Dal suo punto di vista occorre fare in modo che “gli aumenti relativi alle pensioni minime (attualmente 513 euro) possano ricomprendere la totale platea degli agricoltori (700.000 circa), che ne sarà quasi interamente esclusa a causa dei criteri anacronistici previsti: 30.000 euro di proprietà immobiliari e 6.000 euro di mobiliari”.

L’IDEA PER UNA VERA RIFORMA DELLE PENSIONI

Del Carlo ha aggiunto che inoltre “non si fa distinzione fra chi ha lavorato e versato i contributi e chi non lo ha fatto. Questa potrebbe essere un’ulteriore beffa dopo l’ultima riforma, che non ha incluso l’agricoltore tra i mestieri usuranti, impedendo l’accesso all’Ape Sociale e obbligando molti a lavorare la terra oltre i settant’anni, senza creare il ricambio generazionale necessario nelle campagne italiane”. Per l’Anp resta fondamentale portare le pensioni minime a 650 euro, cifra che dovrebbe anche rappresentare l’importo di una pensione base per quanti hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. A questa pensione di base dovrebbe poi essere sommata la quota maturata con i contributi versati all’Inps negli anni di lavoro. La misura è già stata proposta in un emendamento al decretone per Quota 100 e ora, diventato poi ordine del giorno accolto dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA