RIFORMA PENSIONI/ Sindacati ancora pronti alla protesta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, SINDACATI PRONTI ALLA PROTESTA

Dopo un comizio a Perugia, nel quale ha citato anche la riforma pensioni varata da Elsa Fornero, Matteo Salvini ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, nella quale ha detto: “Tanta gente oggi ci ringraziava dicendo che stiamo facendo quello che una volta faceva la sinistra: pensioni, lavoro, pace fiscale, assunzione di poliziotti, pompieri, carabinieri. E i problemi di ordine pubblico che sono in periferia, non in centro dove vivono quelli con la villa da otto telecamere”. Chi non sembra contento dell’operato dell’esecutivo sono i sindacati dei pensionati. Baldo Ilari, Segretario della Fnp-Cisl di Parma e Piacenza lamenta in particolare i tagli alle indicizzazioni che colpiscono anche quanto percepiscono un assegno mensile da 1.200 euro.

I SINDACATI VOGLIONO RIDISCUTERE LA RIFORMA PENSIONI

“La Fnp Cisl, nei mesi scorsi, ha chiesto al Governo di non procedere alla restituzione delle somme e di ridiscutere il taglio della rivalutazione”, spiega il sindacalista, secondo cui “i nuovi sacrifici vanno chiesti a chi si è arricchito in questi anni e a chi percepisce stipendi d’oro. I nostri obiettivi non hanno nulla di politico, ma sono quelli del mondo che rappresentiamo”. Ilari ha anche aggiungo che “in assenza di un riscontro da parte del Governo e per la poca attenzione nei loro confronti, i pensionati scenderanno in piazza a Roma il 1 giugno per la manifestazione nazionale, dopo essersi riuniti nell’assemblea di tutto il Nord Italia, fissata a Padova il prossimo 9 maggio”. Dopo le feste e i lunghi ponti, quindi, sembra che l’esecutivo dovrà affrontare la protesta dei pensionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA