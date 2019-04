RIFORMA PENSIONI/ Nuova contestazione di Damiano al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano attacca ancora il Governo in tema di riforma pensioni. Secondo i parlamentari del Movimento 5 Stelle, infatti, da quando c’è il nuovo esecutivo si è messo fine a quale periodo in cui gli italiani “si sono visti togliere e non dare”, ma per l’ex ministro del Lavoro queste osservazioni sono sicuramente quantomeno discutibili e fanno a pugni con la realtà. “Infatti, i pensionati che ricevono un assegno lordo mensile superiore ai 1.500 euro lordi, circa 1.200 euro netti, subiscono dal primo gennaio di quest’anno un ulteriore ‘rosicchiamento’ degli aumenti che derivano dall’adeguamento delle pensioni al costo della vita”. Il riferimento è dunque al blocco parziale delle rivalutazioni, contestato anche dai sindacati.

IL BLOCCO DELLE INDICIZZAZIONI NELLA RIFORMA PENSIONI

Damiano ricorda che questa è “una decurtazione proporzionale all’importo della pensione che il premier Conte ha definito ‘ritocchi impercettibili, non se ne accorgerebbe neanche l’Avaro di Moliere’. Peccato che questi ‘ritocchi’ valgano, nel triennio, circa 3,6 miliardi di euro e servano per pagare, in parte, Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Una mano dà, l’altra toglie”. L’ex deputato del Partito democratico sottolinea quindi come “ancora una volta, pensioni che servono da bancomat. In questo caso il tanto evocato ‘cambiamento’ non si vede, neanche con il binocolo”. I membri della maggioranza hanno già comunque nelle scorse settimane spiegato che, rispetto al meccanismo di indicizzazioni vigente sotto il Governo Renzi, i pensionati, specie nelle fasce più basse, percepiscono di più.

