RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Damiano contro blocco indicizzazioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO SU QUOTA 100

Se da un lato il Governo ha incassato la bocciatura di Quota 100 da parte dell’Ocse, dall’altro c’è chi non dimentica un’altra misura in tema di riforma delle pensioni: il blocco parziale delle indicizzazioni per gli assegni sopra i 1.500 euro. Cesare Damiano ricorda che milioni di pensionati hanno cominciato a farvi i conti proprio con la mensilità di aprile e che probabilmente a giugno, dopo le elezioni europee, si procederà a recuperare anche la pensione erogata in più a gennaio, febbraio e marzo, prima che il nuovo calcolo dell’indicizzazione diventasse operativo. “Il ‘Governo del cambiamento’ non ha cambiato strada e ha riconfermato il meccanismo dei Governi precedenti”, evidenzia l’ex ministro del Lavoro, sottolineando che con questo intervento l’esecutivo fa cassa tramite le pensioni, mettendo da parte circa 3 miliardi di euro da qui ai prossimi anni. Cifra che servirà per finanziare Quota 100 e il reddito di cittadinanza.

RIFORMA PENSIONI, ECCO QUANTO PERDONO I PENSIONATI: I NUMERI

“Dai calcoli che abbiamo sviluppato, come Centro Studi Previdenza di Lavoro&Welfare, dal primo gennaio del 2012 fino all’ultimo intervento del Governo giallo-verde, le pensioni comprese tra le 3 e le 4 volte il minimo (circa 1.500- 2.000 euro lordi mensili) registrano una perdita massima annua di 959 euro, pari al 4,92%”, rileva ancora Damiano, spiegando anche che “una pensione compresa tra le 6 e le 7 volte (circa 3.000-3.500 euro) ha una perdita massima annua più consistente: 4.223 euro, pari al 10,83%”. Per l’ex deputato del Pd, dunque, fanno bene i sindacati a protestare contro questo provvedimento.

