RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ La proposta sulle casse previdenziali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100, LA PROPOSTA PER LE CASSE

Nella riforma delle pensioni con Quota 100 praticamente non si parla della casse previdenziali. Risulta quindi molto interessante sul tema quel che Sergio Puglia ha detto durante un’intervista al programma “Punti di Vista”, realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Il Senatore del Movimento 5 Stelle presiede infatti la Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, che mira a “riportare equilibrio tra i nuovi iscritti alle Casse e i pensionati”, soprattutto favorendo l’iscrizione agli Enti previdenziali dei giovani professionisti. Per far questo, Puglia ha garantito un dialogo costruttivo con tutte le Casse di previdenza, anche al fine di agevolare investimenti per le nuove generazioni.

RIFORMA PENSIONI E IL MODELLO ENPACL

“Il giovane che si approccia alla professione ha bisogno di un investimento importante in fase iniziale”, ha spiegato. Per questo “sarebbe opportuno, quindi, consentire alle Casse di aiutare i nuovi iscritti anche con delle agevolazioni”. Tra gli Enti di previdenza che secondo il Senatore del Movimento 5 Stelle vanno presi come modello c’è anche l’Enpacl, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro, che ha già messo in campo numerose iniziative di sviluppo e sostegno alle attività degli iscritti, anche mediante agevolazioni per i neo iscritti e corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e pianificazione previdenziale. Secondo Puglia si potrebbe arrivare a un modello unico di Casse di previdenza, che potrebbe rappresentare “un’ottima pratica da replicare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA