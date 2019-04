SALARIO MINIMO/ La virata di Di Maio sulla paga oraria

Intervenendo nella trasmissione “diMartedì” condotta da Giovanni Floris, il SuperMinistro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha parlato anche di salario minimo. Lo ha fatto, però, in una forma nuova, chiamandolo con un nome inedito: “salario minino orario”. Come gli addetti ai lavori sanno bene, il disegno di legge del M5S – per la verità anche quello del Pd – prevede una paga minima oraria (9 euro lordi per il M5S, 9 euro netti per il Pd). Quindi, il problema nella sostanza non si pone. Ma per la prima volta il capo politico del M5S, rivolgendosi al grande pubblico (che nulla sa dei disegni di legge in discussione), fa capire chiaramente che la politica sta lavorando su una soglia minima oraria.

Cos’è all’origine di questo nuovo modo con cui il Ministro Di Maio si riferisce al salario minimo (orario)? Posto che ne avevamo già scritto in tempi non sospetti e che la nostra analisi era stata ripresa anche dal giornale Libero il 22 marzo scorso, a monte di questo cambio di rotta del ministro del Lavoro vi è l’incontro con le Parti sociali, in cui – con buona soddisfazione di Governo e sindacati – si prende coscienza del ruolo che i Contratti collettivi nazionali esercitano a oggi e devono continuare a esercitare domani. Questi esercitano un’ampia copertura dei rapporti di lavoro (quasi 90%) e non può essere che per risolvere un problema se ne crei uno più grande.

Quindi, come già precedentemente affermato, non vi sarà una legge sul salario minimo legale; è invasiva e rischia di creare molti problemi ai sindacati e alla contrattazione collettiva, che resta ciò che funziona meglio nel nostro Paese a livello lavoristico. Ciò che può, invece, uscire dal confronto Governo-Sindacati è semmai una paga oraria minima per gli ambiti non coperti dalla contrattazione collettiva. Non è soltanto un gioco di parole, l’idea di salario minimo è sbagliata perché si sovrappone alle retribuzioni minime consolidate, sia per storia che per giurisprudenza.

Di Maio non ha intenzione di violentare il sistema della rappresentanza, anzi… con il neo Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha un buon feeling, che già si è visto nella lunga e dura vertenza Ilva. E ciò favorirà una buona e importante intesa.

Se, come si diceva, il sindacato permette questa norma, vorrà qualcosa in cambio. E cosa può volere il sindacato? Quantomeno la validità erga omnes dei contratti nazionali, anche per evitare che in qualche modo entrino in collisione la paga minima con i minimi retributivi: questa sarebbe la vera riforma del salario minimo. Va anche osservato che, nello stesso ddl del M5S, è previsto che i minimi tabellari “corretti” – in presenza di una pluralità di contratti – sono quelli sanciti dalla contrattazione collettiva intervenuta tra le parti comparativamente più rappresentative. Questo passaggio da solidità non solo ai contratti che meglio tutelano le persone, ma va nella direzione di portare ordine anche tra i soggetti di rappresentanza. Saranno, a questo punto, anche introdotti criteri di rappresentatività e di certificazione della rappresentanza? Il sindacato spinge in questo senso.

Questa è l’idea di fondo che prenderà forma anche se è difficile immaginare in tempi brevi. Se si sarà in grado di andare a fondo della questione, si tratta di un passaggio storico che, difficilmente, la Corte Costituzionale respingerà visto che in parte è “responsabile” di questa situazione con la sentenza del luglio 2013: com’era prevalso allora il buon senso, prevarrà anche stavolta.

Twitter: @sabella_thinkin



