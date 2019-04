RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e i premi di produttività Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 E I PREMI PRODUTTIVITÀ INPS

Oltre ad anticipare che alcune pensioni derivanti da Quota 100 andranno in pagamento il 7 aprile, fatto piuttosto singolare e inedito, Repubblica ha fornito anche alcune indiscrezioni su quanto sta accadendo all’interno dell’Inps dopo il varo della riforma delle pensioni. Sembra infatti che oltre a chiedere di dare priorità alla lavorazione delle domande per Quota 100, alle sedi territoriali sia stato inserito tra i criteri per determinare il premio di produttività ai dipendenti proprio il tempo di lavorazione di tali domande. Secondo quanto riporta il quotidiano romano, molti dipendenti lamentano di essere “trattati come burattini, facciamo straordinari e sacrifici, poi la gente se la prende con noi perché la pensione non arriva”. C’è la sensazione, nelle sedi territoriali, che questa accelerazione sulle domande per Quota 100 non sia casuale, dato l’avvicinarsi delle elezioni europee.

QUOTA 100, STRADA PIÙ VELOCE PER CHI HA SCELTO LA RIFORMA DELLE PENSIONI

Repubblica racconta anche le storia di chi ha presentato domanda di pensionamento all’Inps. Fernando Pagliari, portalettere romano, ha presentato domanda per Quota 100 l’11 marzo e il 1° aprile ha già cominciato a percepire la pensione. Addirittura c’è chi, come Anna, ex fisioterapista di Bari, la domanda l’ha presentata il 21 marzo, sempre per Quota 100, e già percepisce la pensione. Invece Bruna, assistente sociale delle provincia di Venezia, attende la pensione di vecchiaia da settembre e da 8 mesi circa non ha entrate. Va peggio a Ezio Matteucci, ex vigile urbano di Romano, che la domanda per la pensione l’ha presentato l’8 giugno del 2017.

